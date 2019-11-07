Haberler » Güncel » Alüminyum imalathanesinde yangın

Alüminyum imalathanesinde yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde, alüminyum imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

07.11.2019 07:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 07:32
İzmir'in Bornova ilçesinde, alüminyum imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Egemenlik Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde, bakır ve alüminyum tozu imalatı yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İmalathanede gece vardiyasında çalışan işçiler yangına müdahale ederken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın bitişikteki iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Alüminyum imalathanesinde yangın

İtfaiye, Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
08:56   AVCILAR'DA TIP MERKEZİNDE DOKTOR DOKTORU TABANCAYLA VURDU
08:56   Meksika'da 7 ceset bulundu
08:55   İzmir'de 2 alüminyum imalathanesinde korkutan yangın
08:55   UEFA Şampiyonlar Ligi: Real Madrid: 6 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
08:55   Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
08:12   Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etti
07:27   Trump'ın azledilmesi için harekete geçildi: ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi ilk açık oturumuna başlıyor
06:46   Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürekli hastalığı bulunan üç hükümlünün cezasını kaldırdı
05:42   Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Marmaray'dan geçti
03:06   Trump'tan rest: Madem Netanyahu için çok önemli bu yardımlar, o zaman Netanyahu ödesin
7.11.2019 08:58:33