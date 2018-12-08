Alüminyum Kalıp Hırsızlığı Zanlıları Yakalandı

Manisa
'nın Yunusemre
ilçesinde bir fabrikadan alüminyum kalıp çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi
'nde bir kalıp fabrikasında piyasa değeri 16 bin lira olan alüminyum 2 külçe kalıbın çalındığı tespit edildi. Jandarma
ekipleri olayla ilgili yaptığı inceleme sonucunda hırsızlık şüphelisi olarak belirlediği Y.D'yi gözaltına aldı. Polis
, Y.D'nin ifadesinde iddia edilen hırsızlık olayı sırasında yanında bulunduklarını beyan ettiği S.Ö. ve A.Ç'yi de yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan zanlılardan Y.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar A.Ç. hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanarak, S.Ö. ise savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan ele geçirilen alüminyum külçe kalıplar iş yeri sahibine teslim edildi.
Yunusemre,Manisa
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:29