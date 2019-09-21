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Alüminyum ve demir hırsızları yakalandı

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, sanayi bölgesindeki iş yerlerinden demir ve alüminyum çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, Çorum'da yakalandı.

21.09.2019 17:37Alüminyum ve demir hırsızları yakalandı
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, sanayi bölgesindeki iş yerlerinden demir ve alüminyum çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, Çorum'da yakalandı.
Sanayi bölgesindeki çok sayıda iş yerinden demir ve alüminyum hırsızlığı yapılması üzerine harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini mercek altına aldı.  Görüntülerden 2 şüpheli tespit edildi. Kimlikleri tespit edilip, teknik takibe alınan şüphelilerin Çorum'da oldukları belirlendi.
Polis tarafından düzenlenen operasyonla Çorum'da yakalanan şüpheliler, A.Ç. (38) ve F.Ç. (36) Merzifon'a getirilerek, adliyeye sevk edildi.



Merzifon, Polis, Çorum, Güncel

Kaynak: DHA

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