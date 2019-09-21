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Alüminyum ve demir hırsızları yakalandı

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, sanayi bölgesindeki iş yerlerinden demir ve alüminyum çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, Çorum'da yakalandı.

21.09.2019 17:47Alüminyum ve demir hırsızları yakalandı
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, sanayi bölgesindeki iş yerlerinden demir ve alüminyum çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, Çorum'da yakalandı.
Sanayi bölgesindeki çok sayıda iş yerinden demir ve alüminyum hırsızlığı yapılması üzerine harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini mercek altına aldı.  Görüntülerden 2 şüpheli tespit edildi. Kimlikleri tespit edilip, teknik takibe alınan şüphelilerin Çorum'da oldukları belirlendi.
Polis tarafından düzenlenen operasyonla Çorum'da yakalanan şüpheliler, A.Ç. (38) ve F.Ç. (36) Merzifon'a getirilerek, adliyeye sevk edildi.


- Amasya

Merzifon, Amasya, Polis, Çorum, Güncel

Kaynak: DHA

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