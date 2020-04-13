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Alvaro Morata'dan takipçisinin "Evde kal" tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten

Yalısında spor yaparken paylaştığı kareye ''Evde kal'' eleştirilerinin gelmesi üzerine, ''Sakin ol champ... Evimdeyim'' yanıtını veren Hacı Sabancı'nın bir benzerini de Atletico Madrid'in forveti Alvaro Morata yaptı.

13.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:36

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ülkeler vatandaşlarına "Evde kal" çağrıları yaparken, büyük bir çoğunluk da kendisini evinde karantinaya almayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda iş adamı Hacı Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay olmuştu.

Yalısında spor keyfini sürdüren Sabancı'nın paylaştığı denize sıfır fotoğrafa bir takipçisinden, "Evde kal" yorumu gelmişti. Bu yoruma yanıt veren Sabancı, "Sakin ol champ... Evimdeyim" ifadelerini kullanarak herkesi sosyal medyada gündeme gelmişti.

Alvaro Morata'dan takipçisinin 'Evde kal' talebine yanıt: Evdeyim zaten

'"EVDEYİM ZATEN"

Benzer bir olay geçtiğimiz gün Atletico Madridli oyuncu Alvaro Morata'nın başına geldi.

Eşiyle birlikte romantik bir karesini paylaşan İspanyol oyuncuya bir takipçisi, "Evde kalın" yorumunu yazarken, Morata ise ''Evdeyim zaten.'' yanıtını verdi.

Alvaro Morata'dan takipçisinin 'Evde kal' talebine yanıt: Evdeyim zaten
Alvaro Morata'dan takipçisinin 'Evde kal' talebine yanıt: Evdeyim zaten
Alvaro Morata’dan takipçisinin ’Evde kal’ tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Etiketler: Alvaro Morata, Hacı Sabancı, Koronavirüs, Spor
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Yorumlar (2)
FERHAT:yıllık 5 milyon euro kazanmayla yapay göl olan ev alınmaz sallamış siz gündeme hacıyı getirmek istiyorsunuz
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HAVA BEDAVA:Zenginler ''evde kal'' paylaşımlarında kullandıkları fotoğraflar ile fakirlere ne mesajı veriyorlar? Herkesin evde kalmasını mı istiyorlar? Yok! Bence hava atıyorlar hava. . . O da bedava
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