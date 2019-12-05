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Alvaro Morata eşinin kalçasını ısırdı

Atletico Madrid'de top koşturan Alvaro Morata, bir merdivenle Noel ağacı süsleyen eşi Alice Campello'nun kalçasını ısırdı. 24 yaşındaki model, o anları sosyal medya hesabından paylaşınca büyük yankı uyandırdı.

05.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:23

Kariyerinde Real Madrid, gibi takımların formasını giyen ve son olarak Atletico Madrid'de oynayan İspanyol golcü Alvaro Morata'nın eşiyle olan fotoğrafı, günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Alice Campello, ağacı süslerken eşi Morata'nın kalçasından ısırdığı fotoğrafı, Instagram hesabından paylaştı. Fotoğraf, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

İngiliz basını, Morata ve eşinin bu görüntüsünü İspanyol golcünün Chelsea döneminde yaşadığı zorlukları tamamen attığının kanıtı olarak yorumladı.

İtalyan model Alice Campello, ünlü futbolcuyla geçirdiği anları Instagram'daki 2.1 milyonu aşan takipçisiyle sık sık paylaşıyor.

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, 15. hafta itibarıyla topladığı 26 puanla 6. sırada bulunuyor.

Alvaro Morata eşinin kalçasını ısırdı

Atletico Madrid, Alvaro Morata, Chelsea, Noel, Spor


HABER YORUMLARI (3)
RESMİ:Haya lazım haya gerek yok dört dyvar arasını teşhir etmeye internet=deccal
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ADA:bu ne terbiyesizlik
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SEMT-İ SAKARYA:herkez ısırabilir yani
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