Alvaro Morata eşinin kalçasını ısırdı

Kariyerinde Real Madrid, Chelsea gibi takımların formasını giyen ve son olarak Atletico Madrid'de oynayan İspanyol golcü Alvaro Morata'nın eşiyle olan fotoğrafı, günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Alice Campello, Noel ağacı süslerken eşi Morata'nın kalçasından ısırdığı fotoğrafı, Instagram hesabından paylaştı. Fotoğraf, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

İngiliz basını, Morata ve eşinin bu görüntüsünü İspanyol golcünün Chelsea döneminde yaşadığı zorlukları tamamen attığının kanıtı olarak yorumladı.

İtalyan model Alice Campello, ünlü futbolcuyla geçirdiği anları Instagram'daki 2.1 milyonu aşan takipçisiyle sık sık paylaşıyor.

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, 15. hafta itibarıyla topladığı 26 puanla 6. sırada bulunuyor.