Alzaymır Hastalarına "Aile Albümü" Terapisi

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:07



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:07

TEZCAN EKİZLER - Alzaymır hastalarına, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hazırlanan fotoğraf odasında geçmişe ait aile fotoğraflarıyla "hatırlatma terapisi" uygulanıyor."Bunama" olarak da bilinen ve zihinsel performansı etkileyen demansın en yaygın görülen şekli alzaymır, günlük aktivitedeki azalmanın yanında bilişsel yeteneklerde bozulmalara da neden olabiliyor.İlerleyen yaşta ortaya çıkan, hatırlamada güçlük, bazı yetilerde bozulma ile ilişkilendirilen hastalıktan kurtulabilmek için öteden beri ilaç tedavisinin yanında çeşitli yöntemler de tercih edilebiliyor.Dokuz Eylül Üniversitesi Geriatri Ana Bilim Dalınca alzaymırın hastalar üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla onlara geçmişe ait bazı fotoğraflar gösterilerek hatırlatma terapisi uygulanmaya başlandı.Klinikte oluşturulan özel odada hastalara ait aile fotoğrafları bilgisayar aracılığıyla duvara yansıtılıyor, görüntüdeki kişiler ve mekan hakkında sorular yöneltiliyor. Haftanın belli günlerinde ortama 45 dakika süren terapide hastaların uzun dönem hafızalarındaki bilgileri kullanarak davranışlarına yönelik olumlu durumun ortaya çıkması hedefleniyor."Amacımız hastalığın yıkıcı süreçlerini en aza indirerek"DEÜ Tıp Fakültesi Geriatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de insan ömrü uzadığı için demans hastalıklarının görülme sıklığının da arttığını söyledi.Gençlerde 10 bin de bir görülen hastalığını yaşlılarda yüzde 10'lara kadar yükseldiğini vurgulayan Işık, şunları dile getirdi:"Hatırlatma terapisini davranış bozukluğuyla seyreden bulgularda öncelikle uyguluyoruz. Fotoğraf göstererek uyguladığımız tedavimizin birinci amacı, alzaymır gibi ya da diğer demanslar da gördüğümüz yıkıcı süreçleri en aza indirerek ailelerin bakıcı yükünü en aza indirmek. İkinci amacımız ise hastalara günlük hayatlarında kendilerine ve başkalarına zarar vermeyerek şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlamak."Kendileriyle hayatlarını ve fotoğraflarını paylaşan hastalara terapiyi uygulayabildiklerini anlatan Işık, şu değerlendirmede bulundu:"Maliyet gerektirmiyor, yan etkisi de yok. Terapi ile hastayla biraz daha iletişim kurulması sağlanıyor. Sosyalizasyon sağlanıyor ve hasta bazı şeyleri paylaşmaya başlıyor. Geçmişiyle ilgili sempatik ve hoş olan duyguları canlanıyor. Demans hastalarını ileride kurulacak bir simülasyon merkezinde geçmişi hatırlatarak tedavi etmek istiyoruz."Mehtune Gölcük, bakımını üstlendiği 77 yaşındaki Güler Kökenir'e 4 yıl önce demans hastalığı teşhisi konulduğunu söyledi.Hastalığın sürecini öğrendiklerinde endişelendiklerini belirten Gölcük, "2 yıl önce Ahmet Bey'e başvurduk. Fotoğraflarla hatırlatma terapisi almaya başladık. Zaman zaman yaşadığımız birtakım sorunlar var ama hastalıkla ilgili ilk duyumlarımızdaki gibi korkulacak bir durumun olmadığını gördük." diye konuştu.Gölcük, klinikte uygulanan terapiyi zaman zaman evlerinde de uyguladıkları Kökenir'in hastalığının seyrinin yavaşladığını gözlemlediklerini sözlerine ekledi.