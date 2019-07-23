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Alzeimer hastası 12'nci kattan atladı

BURSA'da, alzheimr hastası Nazan I. (78), kızıyla birlikte yaşadığı 12'ni kattaki dairenin balkonundan atlayarak intihar etti.

23.07.2019 08:52 Alzeimer hastası 12'nci kattan atladı
BURSA'da, alzheimr hastası Nazan I. (78), kızıyla birlikte yaşadığı 12'ni kattaki dairenin balkonundan atlayarak intihar etti.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın 12'nci katındaki dairede, bir süredir kızıyla birlikte yaşayan alzheimer hastası Nazan I., balkona çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Annesini salonda göremeyen H.A. balkonun korkuluklarının yanında sandalye ve önünde de onun terliklerini gördü. H.A. balkondan aşağı baktığında, daha önce de camdan atlamaya çalıştığı öne sürülen annesini yerde kanlar içinde gördü. H.A.'nın ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nazan I.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Nazan I.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, H.A.'nın ifadesine başvurdu.



Yıldırım, Güncel

Kaynak: DHA

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