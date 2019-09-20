Alzheimer bir ruh hastalığı değil

Alzheimer hastalığı kişiyi adım adım sosyal çevresinden, daha sonra kendinden uzaklaştıran, bir süre sonra da anıların yok olmaya başladığı, en sonunda ise insanın kendini dâhi tanımakta güçlük çektiği nörolojik bir hastalık türüdür.

Özel Esentepe Hastanesi Nöroloji Bölümü doktorları, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Alzheimer hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

HER UNUTKANLIK YAŞAYAN ALZHEİMER DEĞİL

Alzheimer hastalığının beynin, öncelikle hafıza olmak üzere bilişsel fonksiyonlarında kayba neden olan ve mikroskobik olarak, beyinde anormal protein depolanmasıyla karakterize edildiğini söyleyen doktorlar şu şekilde konuştu: "Her Alzheimer hastası unutkanlık yaşar; ama her unutkanlık yaşayan hasta Alzheimer değildir. Alzheimer hastalığının normal yaşlanmanın kaçınılmaz sonucu olmadığı bilinmelidir. Normal yaşlanma sürecinde beyinde yapısal birtakım değişiklikler olur ama bilişsel/zihinsel yetilerde belirgin bir kayıp söz konusu değildir. Alzheimer hastalığında ise, belirgin şekilde yeni bilgileri öğrenme güçlüğü vardır. Alzheimer hastalığı bir ruh hastalığı değildir ama hastalığın seyri süresince, psikiyatrik bulgular eklenir, bu nedenle bir psikiyatri hastası ile benzerlikleri olabilir."

ÖLDÜRÜCÜ BİR HASTALIK DEĞİL

Alzheimer hastalığının belirtilerini sıralayan doktorlar; "Hafıza sorunları, karar vermede güçlük, düşünme zorluğu, aritmetik işlemlerde güçlük, kişilik ve davranış değişiklikleri, kaybolma, işlevlerde zorlanma olarak belirtileri sıralayabiliriz. Özellikle Alzheimer hastaları dışarı çıktığında kaybolabiliyor. Bu da Alzheimer hastalarının yakınlarını oldukça endişelendiren bir sonuç… Alzheimer hastalığı bir ruh hastalığı değildir, ama hastalık süreci içinde, ruh hastalığının bazı belirtileri de eklenebilir. Alzheimer hastalığı öldürücü değildir ama hastalık ilerleyip bakım gereksinimi arttıkça, eklenen bazı hastalıklar yaşam süresini kısaltabilir. Alzheimer hastalığının kesin tedavisi henüz mümkün olmamakla birlikte, erken ve doğru tanı önemlidir" diye konuştu.

HASTALIĞIN KESİN TEDAVİSİ YOK

Özel Esentepe Hastanesi Nöroloji Bölümü doktorları son olarak; "Hastalığın kesin tedavisi yoktur. Öncelikle şunun bilinmesi gerekir ki bu hastalığın tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Yapılan tedaviyle, hastalığın ilerlemesi yavaşlatılır ve hastalığın semptomları azaltılır. Amaç, hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Ayrıca, ortaya çıkan psikolojik problemlerle başa çıkabilmek için de çeşitli ilaçlar kullanılır. Fakat bu ilaçlar, doktor kontrolünde alınmazsa daha kötü sorunlara yol açabilir" açıklamalarında bulundu.