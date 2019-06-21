21.06.2019 15:00
Haberler » Güncel » Haber

Alzheimer hastaları profesyonel dansçıları aratmadı

Alzheimer hastaları profesyonel dansçıları aratmadı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından dünya alzheimer farkındalık ayı münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katılan alzheimer hastaları danslarıyla profesyonellere taş çıkarttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından dünya alzheimer farkındalık ayı münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katılan alzheimer hastaları danslarıyla profesyonellere taş çıkarttı.

Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi'nde (Moral Evi) gerçekleştirilen program, merkezden destek alan hastaların sunduğu gösterilerle renklendi. Dünya alzheimer farkındalık ayı kutlama programında gerçekleşen etkinlikte müzik ritmiyle dans eden alzheimer hastaları eğlenceli anlar yaşadı. Oyunları ile gençlere ve profesyonel dansçılara taş çıkartan hastalar uzun süre alkışlandı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:10 Son dakika! Trump: Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek
16:09 GÜMÜŞ'TEN, 'DÜNYA TÜRK TARIM BİRLİĞİ' ÖNERİSİ
16:09 Tarihi mirasta peyzaj yaklaşımları
16:09 Doğanşar'da yeni halk kütüphanesi açıldı
16:09 Kur'an kursu eğitim programının durdurulması davasına tepki
16:09 Kastamonu'da Mursi için gıyabı cenaze namazı
16:09 İSTANBUL-ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR