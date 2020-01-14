Haberler » Güncel » Alzheimer hastalarına konser morali - Haber

Alzheimer hastalarına konser morali

MERSİN'de ünlü kanun sanatçısı Ahmet Baran ve İyilik Korosu, Alzheimer Derneği Yaşlı Yaşam Merkezi'nde kalan yaşlılara konser verdi.

14.01.2020 08:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:21Alzheimer hastalarına konser morali

MERSİN'de ünlü kanun sanatçısı Ahmet Baran ve İyilik Korosu, Alzheimer Derneği Yaşlı Yaşam Merkezi'nde kalan yaşlılara konser verdi. Huzurevi sakinleri, keyif dolu anlar yaşadı.

Gönüllü olarak konserler veren Ahmet Baran ve İyilik Korosu, Yenişehir İlçesindeki Alzheimer Derneği Yaşlı Yaşam Merkezi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti. 40 kişilik koro ekibinin şarkıları ile merkezde coşkulu anlar yaşandı. Merkezde kalan yaşlıların ailelerinin de eşlik ettiği konserde ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Konserin ardından açıklama yapan Baran, şunları söyledi:

"Müzik inanılmaz bir iletişim, etkileşim ve bugün burada bunun örneğini yaşadık. Büyüklerimizle çok kıymetli anlar geçirdik, yani ne kadar paylaşabilirsek müziği; güzellikleri o kadar artacağını düşünüyoruz. İyilik Korosu olarak birçok noktaya iyilik götürmeye çalışıyoruz ve tamamen gönüllü görmüş olduğunuz sanatçılarımızla birçok noktaya temas etmek istiyoruz. Önce şehrimizde, büyük ölçekte ülkemizde belki sonra dünyada müziği güzelleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz iyilik akademisi oluşturduk 'de ve orada gönüllü iyilik faaliyetleriyle birlikte müzik çalışmalarını tüm şehre yaymaya çalışıyoruz. Daha önce yaşlı bakım yurtlarında, engelli çocuklar için etkinliklerde, alkol bağımlıları için etkinliklerde ve özellikle de bu işe ulaşamayan köy okullarında faaliyetler yapıp, hem enstrümanlarımızı tanıtıp hem onlardan yetenekli kardeşlerimizi belki müziğin içerisine almaya çalışıp, hem de onlara bazı ufak tefek müzik materyallerini sağlayıp bir arada olmak için bu tütün çabamız, gayretimiz."



Ahmet Baran, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:39  Zonguldak'taki tefeci operasyonunda 11 kişi adliyede - Haber
09:39  Manisa'nın Soma İlçesinde Kadın elinin üretime katkısı bir daha ortaya çıktı - Haber
09:38  FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 27 astsubay... - Haber
09:38  Yeşilyurt'ta su fiyatında yüzde 10 indirim yapıldı - Haber
09:33  (Özel) 325 kiloluk orkinos görenleri şaşkına çevirdi - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
23:52  Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
22:17  Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Haber
14.01.2020 09:41:12