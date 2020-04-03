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Alzheimer hastası 83 yaşındaki Elif nineye ev sürprizi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Karatepe Mahallesi'nde zor şartlarda yaşam mücadelesi veren 83 yaşındaki Alzheimer hastası Elif Yıldırım'ın ev hayalini gerçekleştirdi.

03.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:00
Alzheimer hastası 83 yaşındaki Elif nineye ev sürprizi
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Karatepe Mahallesi'nde zor şartlarda yaşam mücadelesi veren 83 yaşındaki Alzheimer hastası Elif Yıldırım'ın ev hayalini gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Karatepe Mahallesi'nde tuvalet ve mutfağın dışarıda olduğu, her yağmur sonrası çatısı akan 32 metrekare evinde yaşam mücadelesi veren 83 yaşındaki Alzheimer hastası Elif Yıldırım'ın yardım talebine kısa sürede cevap verdi. Elif nineyi evinde ziyaret ederek evinin yenilenmesi talimatını veren Başkan Semih Esen, Elif ninenin ev hayalini gerçekleştirdi. Başkan Esen'in talimatıyla Konyaaltı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hemen çalışmalara başladı. Ekipler, Elif ninenin evini yıkarak, baştan sona yeniledi.

Yepyeni bir eve kavuştu

Evin yapımı süresince ise Elif Yıldırım, kızı Gülenay Yıldırım'ın yanına taşındı. Konyaaltı Belediyesi ekipleri, Yıldırım'ın evini tekerlekli sandalye ile hareket ettiği için, evi engelli bireye göre düzenledi. Evin girişine engelli rampası eklenirken, banyo ve tuvalet de engellilere göre düzenlendi. Evin eşyalarında baştan sona yenilendi. Esen de Karatepe Mahallesi'nde yenilenen evin kontrolünü yaptı. Esen, Elif teyzenin 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrasında yeni evine taşınabileceği müjdesini verdi.

Kısa sürede yapıldı

Elif Yıldırım'ın zor şartlarda yaşadığını öğrendiklerinde hemen yardım eli uzattıklarını belirten Esen, "Haberi alır almaz belediye ekibimizle birlikte incelemelerde bulunduk. Buranın çok kötü olduğunu gördük. Evin eski hali hem sağlıksız ve yaşam koşulları açısından da kötüydü. Hasta ve yaşlı bir kadının yaşayabileceği bir ortam yoktu. Onun üzerine biz Elif teyzemizin hemen yakınında yaşayan kızının evine naklettik ve Elif teyzemize evinin en kısa zamanda yapılarak kendisine teslim edileceğini söyledik" dedi.

Yeni evine salgın sonrası taşınacak

Evi bitirdiklerini söyleyen Esen, "Fakat maalesef ülkemizi ve dünyayı tehdit eden Korona virüs salgını günlerine denk geldiği için gönlümüzden geçeni şu an yapamıyoruz. Elif teyzeciğim evin tamam, hazır ama sen şu an kızının evinde kal. Bu salgın günleri bittiğinde tertemiz yeni evinde inşallah huzurlu bir şekilde, sağlıklı bir yaşam seni bekliyor. Teyzemize, hayırlı uğurlu olsun. Güle güle otursun" diye konuştu - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Elif Yıldırım, Semih Esen, Konyaaltı, Karatepe, Güncel
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