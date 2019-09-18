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Alzheimer hastası 9.kattan düşerek öldü

Ersan SAN / İSTANBUL DHA-Esenyurt'ta Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Atilla Özçelik, lüks sitede bulunan 9.kattaki evden düşerek hayatını kaybetti.

18.09.2019 10:12Alzheimer hastası 9.kattan düşerek öldü

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA-
Esenyurt'ta Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Atilla Özçelik, lüks sitede bulunan 9.kattaki evden düşerek hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 18.45 sıralarında Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen, 55 yaşındaki Atilla Özçelik, 9. kattaki evden henüz belirlenemeyen bir şekilde yere düştü. Özçelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özçelik'in ailesi ölüm olayı üzerine sinir krizleri geçirdi. Polis olay yeri incelemesinin ardından Özçelik'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Binanın görüntüsü
-Üzeri beyaz örtü ile kapatılmış ceset
-Ambulanstan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Aile yakınlarından görüntü




Esenyurt, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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