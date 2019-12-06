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Alzheimer hastası kadın evinde çıkan yangında öldü

Alzheimer hastası kadın evinde çıkan yangında öldüİzmir'in Ödemiş ilçesinde, alzheimer hastası Emine Dalgıç (87), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

06.12.2019 19:03 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:03
Alzheimer hastası kadın evinde çıkan yangında öldü
'in ilçesinde, alzheimer hastası Emine Dalgıç (87), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Çaylı Mahallesi, Koşu Yolu Caddesi'ndeki Emine Dalgıç'a ait iki katlı kerpiç evde, saat 01.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle, yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, dumanı gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alevlere su sıkarak müdahale etti. Kısa sürede alevlerin söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye alzheimer hastası Dalgıç'ın cesedine ulaştı. Dalgıç'ın cesedi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Alzheimer hastası kadın evinde çıkan yangında öldü

Ödemiş, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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