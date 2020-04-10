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Alzheimer hastası kadının kanalizasyon sorunu çözüldü

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde yalnız yaşayan 80 yaşındaki alzheimer hastası kadının kanalizasyon sorununu kısa sürede çözdü.

10.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:02
Alzheimer hastası kadının kanalizasyon sorunu çözüldü
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, merkez Toroslar ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde yalnız yaşayan 80 yaşındaki alzheimer hastası kadının kanalizasyon sorununu kısa sürede çözdü.

MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, mahalle muhtarı Ayşe Şen'in yaptığı ihbar doğrultusunda harekete geçen ekipler, alzheimer hastası yaşlı kadın için binaya parsel bacası yaparak ve bağlantı hattının boru çapını büyüterek soruna kalıcı çözüm getirdi

"Ekiplerimiz fedakarca çalışıyor"

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, vatandaşların sağlık içinde yaşayabilmesi için çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini belirterek, "Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi muhtarımızın araması üzerine, 4 katlı binanın zemin katında ikamet eden 80 yaşındaki alzheimer hastası teyzemizin bahçe içerisinde bulunan binaya ait kanalizasyon borularında meydana gelen arıza hızlı bir şekilde giderilmiştir. Daha önce parsel bacasından binaya kadar olan içmesuyu ve kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızanın giderilmesi aboneye aitken, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in talimatları ile aboneden hiçbir ücret alınmadan söz konusu arızalar kurumumuz tarafından giderilecektir. Korona virüs salgınına karşı tedbir aldığımız günlerde, vatandaşlarımızın hijyenik koşullarda yaşayabilmesi için ekiplerimiz fedakarca çalışıyor. MESKİ olarak, sorunlara kalıcı çözüm getirebilmek için çalışmalarımıza 7/24 devam ediyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Toroslar, Ayşe Şen, Mersin, Güncel
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