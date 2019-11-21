Haberler » 3. Sayfa » Alzheimer hastası koca, ölen karısının cesediyle 2 gün yaşadı - Haber

Alzheimer hastası koca, ölen karısının cesediyle 2 gün yaşadı

Alzheimer hastası koca, ölen karısının cesediyle 2 gün yaşadıAYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 65 yaşındaki Zehra Boyacı evinde ölü bulundu.

21.11.2019 21:13 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:14
Alzheimer hastası koca, ölen karısının cesediyle 2 gün yaşadı
AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 65 yaşındaki Zehra Boyacı evinde ölü bulundu. Kadının 70 yaşındaki Alzheimer hastası kocası Orhan Boyacı'nın 2 gündür eşinin cansız bedeniyle aynı evde yaşadığı öğrenildi.
Olay, Yaylalı Mahallesi Cemalpaşa Caddesi ile Sarayaltı Caddesi kesişiminde bulunan apartmanın 1 katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Zehra Boyacı'nın İzmir'de yaşayan kızı, telefonla ailesine ulaşamaması üzerine ilçedeki yakınlarına verdi. Ailenin yakınları, eve gidip kapıyı çalsalar da cevap alamadı. Bunun üzerine polise haber verildi. Yaşlı çiftin herhangi bir ihtimale karşı apartmanın karşısında bulunan esnafa bıraktıkları yedek anahtar sayesinde içeri giren komşuları ve polisler, yer yatağında yaşlı kadının cansız bedeni ile karşılaştı.
Kadının kocası Orhan Boyacı'nın Alzheimer hastası olması sebebiyle, her şeyden habersiz bir şekilde eşinin cesediyle birlikte 2 güne yakın yaşadığı ortaya çıktı. Yaşlı kadının en son Pazartesi günü pazar alışverişi ve hastaneye gitmek için evinden çıktığı öğrenildi. Yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Alzheimer hastası koca, ölen karısının cesediyle 2 gün yaşadı

3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:14 Arı kovanı yüklü kamyonet kaza yaptı, tüm arıcılar yardım için seferber oldu
00:22 Arı kovanı yüklü kamyonet kaza yaptı, arıcılar yardım için seferber oldu
00:18 Sakarya'daki kazada 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler hayatını kaybetti
00:12 Didim'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
00:09 Asker konvoyunda dehşete düşüren görüntülerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
00:04 Twitter'dan yeni özellik: Paylaşıma verilen yanıtlar gizlenebilecek
23:33 Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
19:07 Bülent Uygun: Emre Demir'i Real Madrid, Barcelona ve Chelsea takip ediyor
16:51 Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
14:22 Kanseri yenen eşini gelin arabasıyla karşıladı
13:40 Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı
13:00 Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
10:41 Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı
09:21 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22.11.2019 03:37:11