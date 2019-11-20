Haberler » Güncel » Alzheimer hastası yangında öldü - Haber

Alzheimer hastası yangında öldü

Alzheimer hastası yangında öldüDenizli'nin Honaz ilçesinde, 88 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Bozdemir, evinde sobadan çıkan yangında yaşamını yitirdi.

20.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:18
Alzheimer hastası yangında öldü
Denizli'nin ilçesinde, 88 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Bozdemir, evinde sobadan çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Karaçay Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Mehmet Bozdemir'in evinde, bugün saat 05.00 sıralarında, kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Alevler, Bozdemir'in evinin bitişiğinde olan oğulları Hasan ve Uğur Bozdemir'in de evlerine sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin incelemesi sonucu evde, Bozdemir'in yanmış cesedine ulaşıldı. Bozdemir'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bozdemir'in gözyaşı döken yakınları, sinir krizi geçirdi. Yangının sıçradığı iki evde kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alzheimer hastası yangında öldü

Mehmet Bozdemir, Honaz, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:40 Gelibolu'da, 4 liralık kuponla 422 bin lira kazanan talihli belli oldu
15:40 DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
15:40 Batı Akdeniz'de 3 gün yağış
15:40 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da görüntülendiği ve 24 saat içinde yakalanacağı iddia edildi
15:40 Telabyad Sınır Kapısı yeniden açıldı
14:51 İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi iddiasına Emniyet'ten açıklama
14:51 Üniversite öğrencisi Güleda'yı öldüren katil sevgilisinin mesajları ortaya çıktı
14:40 Meclis'ten çekilme kararı alıp almayacağı merak edilen HDP, erken seçim çağrısı yaptı
14:26 Erdoğan, "Bu kadına haddini bildirin" diyen CHP'li isme çok sert çıktı: Ahlaksız
13:40 "Külliye'ye giden CHP'li" partiyi karıştırdı! Muharrem İnce'den ilk açıklama
20.11.2019 15:41:50