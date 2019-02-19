Alzheimer hastası yaşlı adam 4 gün sonra bulundu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Harran
ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam 4 gün sonra bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, Haran'da ilçe merkezinde yaşandı. İddiaya göre, markete giden alzheimer hastası 80 yaşındaki Salih Kaya
, bir daha eve dönmedi. Yakınlarının kendisine ulaşamadığı Alzheimer hastası yaşlı adam, unutkanlık hastalığı sonucu yolunu kaybettiği bildirildi. 4 gündür ailesi ve yakınları tarafından aranan Kaya'nın çocukları gözyaşları içerisinde babalarının bulunması için dua etti. Yaşlı adamın kızı Ayşe Demir
, babasının hasta olduğunu ve bu yüzden kaybolduğunu belirtti. Öte yandan, Salih Kaya'nın Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü
ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunduktan sonra eve götürülüp polise haber verildiği bildirildi.
Salih Kaya,Harran,Şanlıurfa
Kaynak: İHA