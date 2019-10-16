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Alzheimer hastası yaşlı kadından 2 gündür haber alınamıyor

Erzurum'un Oltu İlçesinde alzheimer hastası Naime Durgun'dan 2 gündür haber alınamıyor.

16.10.2019 09:55Alzheimer hastası yaşlı kadından 2 gündür haber alınamıyor
Erzurum'un Oltu İlçesinde alzheimer hastası Naime Durgun'dan 2 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre Oltu İlçesinde yaşayan alzheimer hastası olan Naime Durgun(63) dün saat 15: 00 sıralarında evinden ayrılarak uzaklaştı. Ailesinin ihbarı üzerine polis MOBESE kameralarını inceledi. Kameralara yansıyan Durgun'un bir petrol ofisinin önünden yürüyerek geçtiği ardından kayıplara karıştığı görüldü.

Olay yerine gelen çok sayıda Jandarma ekipleri ve AFAD arama çalışmalarını sürdürürken henüz yaşlı kadına dair bir ize rastlanamadı. - ERZURUM

Erzurum, Oltu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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