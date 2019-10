Alzheimer tedavisinde yeşil ışık!

Uyguladığı manyetik tedavi yöntemiyle alzheimer hastalığını durdurmayı başaran Dr. Mehmet Yavuz'un tedavi ettiği hastalarından birisi alzheimerdan tamamen kurtuldu.

Alzheimer hastaları için umut ışığı doğdu. Son yıllarda çaresiz olarak görülen hastalığı tedavi etmek için manyetik uygulama yapan Dr. Mehmet Yavuz, hastalığın yüzde 10 oranında iyileştirirken, ilerlemesine de engel oluyor. Yavuz'un 10 yıldır tedavisini yürüttü Fadime Hanım ise hastalıktan tamamen kurtularak bu anlamda bir ilk oldu. 10 yıldır yürüttükleri tedaviyle Fadime Hanım'ın hastalığının ilerlemesini durduklarını belirten Dr. Yavuz, "Alzheimer hastalığı halk arasında bilindiği kadarıyla tedavi edilemeyen ve ilerleyen bir hastalık olarak biliniyor. Biz 15 yıldan beri yaptığımız manyetik tedavi teknolojileriyle ile hastalığı kontrol altına almış durumdayız. Bu yüzden alzheimer hastaları bize ne kadar erken gelirse o kadar iyi. 15 yıldan beri yaptığımız tedavi uygulamalarına göre yüzde 10 iyileşme sağlayıp hastalığı bu düzeyde tutabiliyoruz. Alzheimerı durdurulması ve kötüleşmesini engellemek için ciddi bir başarıdır. Kendi kliniklerimizde bunu başardık. 15 yıldır ciddi tecrübe ve birikim oluştu. Bu hastalarımızdan birisi var ki tamamen iyileşmiş durumda. 10 yıldan beri manyetik uyarı tedavisi yaptığımız Fadime hanım tamamen unutkanlıktan kurtulmuş ve ilaçlarını bırakmış durumda. Her hastamızda böyle sonuç alamıyoruz. Biz iyileşen tek hastamızı göstererek alzheimer hastası ve yakınlarının umutlarını kaybetmemelerini istiyoruz. İyileşmez denen bu hastalıktan kurtulabilmek mümkün. Fadime hanımı 10 yıl takip ettik. İlk etapta hafıza bölgelerine yoğun manyetik seanslar yaptık. Şimdi tamamen unutkanlığı düzelmiş durumda" dedi.

"UMUT EDİYORUM Kİ BU HASTALIĞI TEDAVİ EDECEĞİZ"

Fadime Hanım örneğinin, gelecek hastalar için büyük bir umut ışığı olacağını belirten Yavuz, "Hastamız bize ilk geldiğinde orta evreli alzheimer hastasıydı. Kendisine bir pet filmi çektirdik. Bu filmle hastalığını kesin tespit ettik. Şu anda psikolojik testleri tamamen normal durumdu. Alzheimer hastası ve yakınlarına bir umut olması için bu vakamızı takdim ediyorum. Her hastamızda böyle sonuçlar alamıyoruz. Ama bu bile hasta ve yakınlarının asla umutlarını kaybetmemeleri için çok önemli bir örnek. Zaman içinde öyle umut ediyorum ki gelişen tıbbi teknikleri ile alzheimer hastalığını tedavi edeceğiz ve Fadime hanım gibi örnekleri artacak. Uyguladığımız tedavi teknolojileri hafıza bölgelerine manyetik seanslar şeklinde oluyor. Hastayı sürekli testlerle takip ediyoruz. Beyin metabolizmasını gösteren bir film istiyoruz. Beynin metabolizmasını değerlendirip, tedaviyi uyguluyoruz. Hastalıkta yüzde 10 civarında gelişme sağlayıp bu seviyede tutuyoruz. 10 hastanın 9'unda başarılı oluyoruz ve hastalığı durdurmayı, stabilize etmeyi başarıyoruz. Bu hastalığı durdurabilmek bile ciddi bir olay" şeklinde konuştu. Fadime Hanım ise ilk zamanlarda kendisini tanıyamadığını belirterek, "Her şeyi unutuyordum. Şimdi maşallah çok iyiyim. 1 senedir çok iyiyim" diye konuştu.

"ANNEM NORMAL YAŞANTISINA GERİ DÖNDÜ"

Fadime hanımın hastalık öncesi ve sonrasında yaşadıkları süreci anlatan gelini ise "Annemin göğsünde bir kitle oluştu. 'Acaba ben kanser miyim?' diye bir panik atak oluştu. Mehmet Bey ile Okmeydanı Hastanesi'nde tanıştık. Hocamız alzheimerdan şüphelendi. Film çekildi ve tanı konuldu. Annem yemek yaparken içine ne koyduğunu hatırlamıyordu, aynı şeyleri tekrar tekrar anlatıyor, sürekli aynı sorular soruyordu. Evin yolunu karıştırıyordu. Tedavinin ilk 2 senesinde böyleydi. Biz ilk doktora gittiğimizde alzheimer değil, yanılıyorsunuz dediler. Psikologa yönlendirmiş o da alzheimer değil demişti. Mehmet Bey ile tanıştık, testleri yaptı ve hastalığı tespit etti. Şimdi hocamızı sayesinde annem çok iyi. Son iki senedir yalnız yaşıyor babam ile birlikte. Gayet iyi durumda. Davranışları sakinleşti, unutkanlığı azaldı. Çok üzülmediği veya sinirlenmediği sürece bir sıkıntı yok. Mehmet Hocamız ve ekibine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"TEDAVİ SONRASI EŞİMİN DURUMU ÇOK İYİ"

Fadime Hanım'ın eşi ise yaşadıkları zorlukları anlatarak, "Hastalık ilk başladığında eşim kimseyi tanımıyordu. Düşünceleri yerli yerinde değildi. Mehmet hocaya gelmeden önce, Bağcılar'da bir hastanede Nöroloji'ye gittik. Sonra bizi psikologa yönlendirdi. Bize alzheimer hastası olmadığını ilaç yazamadıklarını söylediler. Mehmet hoca ile tanıştık. Tedavimiz sonunda sonuç çok iyi. 2-2,5 yıldır çok iyi durumda" dedi.

