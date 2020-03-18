Alzheimerdan ölen yaşlı oranı yüzde 4.6'ya çıktı

Türkiye 'de Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2014 yılındaki yüzde 3.9 düzeyinden, 2018 yılında yüzde 4.6'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısı, 2014 yılında 10 bin 236 iken 2018 yılında 13 bin 767'ye yükseldi.

Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı cinsiyete göre incelendiğinde, her iki cinsiyette de artış olduğu görüldü. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2014 yılında erkeklerde yüzde 3.1. kadınlarda yüzde 4.6 iken bu oranlar 2018 yılında erkeklerde yüzde 3.5'e, kadınlarda ise yüzde 5.7'ye yükseldi.

Ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2018 yılında ölen yaşlıların yüzde 43.8'i dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 16.5 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise yüzde 14.8 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti.

Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arası en önemli farkın iyi huylu ve kötü huylu tümörlerde olduğu görüldü.

İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yaşlı kadınların oranının yaklaşık iki katı oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yüzde 21.3 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 11.6 oldu.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 52.4 iken bu oran 65 ve daha yukarı yaştaki bireyler için yüzde 58.6 oldu.

Yaşlı bireylerin genel mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, 2019 yılında erkeklerin yüzde 56.9'u, kadınların ise yüzde 59.9'u mutlu olduğunu beyan etti.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, yaşlı bireylerin 2014 yılında en önemli mutluluk kaynağı yüzde 71.4 ile aileleri, yüzde 14.7 ile çocukları, yüzde 6.4 ile eşleri, yüzde 4.1 ile torunları iken 2019 yılında yüzde 71.4 ile aileleri, yüzde 13.7 ile çocukları, yüzde 4.9 ile torunları ve yüzde 4.7 ile eşleri oldu.

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, İnternet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2014 yılında yüzde 5.0 iken bu oran 2019 yılında yüzde 19.8'e yükseldi. İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla İnternet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2019 yılında yüzde 25.3 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 15.0 oldu. (Grafik)

Kaynak: DHA