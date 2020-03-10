Amaç güvenli ulaşımın sağlanması
Hatay Büyükşehir Belediyesi yaya ve araçların güvenli ulaşımı için il genelinde yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.
10.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:04
Yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinde hummalı çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yeni adresi Antakya oldu.
Antakya Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde kaldırım çalışması gerçekleştiren ekipler, çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını ve vatandaşların güvenli ulaşımı için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti
Kaynak: Bültenler
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