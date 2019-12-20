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Amaç okuma alışkanlığı kazandırmak!

Karabağlar Belediyesi çocukları yazarlarla buluşturmaya devam ediyor.

20.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:46 Amaç okuma alışkanlığı kazandırmak!

Belediyesi'nin çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlediği "Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor" etkinliği devam ediyor. Bu kapsamda Yazar Hamdullah Köseoğlu öğrencilerle bir araya gelerek, onlara yazmanın ve okumanın önlemini anlattı.

Barış Semt Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Karabağlar'da bulunan Adil ve Hüseyin Akdağ ilköğretim okullarının öğrencileri katıldı. Yazar Köseoğlu, öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, onların merak ettiği soruları yanıtladı.

Okumanın ve yazmanın insanın yaşamına neler kattığını anlatan Köseoğlu, "Neden çocuklara kitap yazmak istediniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Adını saygıyla anıyorum, Muzaffer İzgü öğretmenim derdi ki: 'Çocuktan okuru olmayanın, yetişkin okuru da olmaz!' Biz çocuk okurların çoğalması ve geleceğin sağlıklı nesillerinin yetişmesi için çocuk kitapları yazdık."

Köseoğlu etkinlik sonunda, "Kendini Arayan Çocuk" ve "Ormanın Sakladıkları" adlı kitaplarını imzalayarak çocuklara armağan etti.

Karabağlar Belediyesi tarafından da Köseoğlu'na, adına dikilmiş fidanların sertifikası verildi.


Hüseyin Akdağ, Karabağlar, İçel, Güncel

Kaynak: Bültenler

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