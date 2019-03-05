CHP
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
, "Biz bu ülkede ayrıya, gayrıya düşmeden yaşamak istiyoruz. Bu ülkenin kaynaklarını hep birlikte adaletli bir şekilde kullanmak istiyoruz. Amacımız bu millete hizmet etmek." dedi.
Torun, beraberinde İYİ Parti
Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu
ile Fatsa
ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.
Açılışta konuşan Torun, Fatsa'ya Millet İttifakı adayı Ahmet Canbaz
'a destek vermek için geldiklerini belirterek, burada olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Türkiye
'nin içinde bulunduğu durumun ortada olduğunu ifade eden Torun, "Mutfakta yangın var. Her geçen gün de bu yangın büyüyor. Ama birilerinin derdi hala bizi ayrıştırmada, hala ötekileştirmede, hala başkalaştırmada. Ama ne yaparlarsa yapsınlar neyi söylerlerse söylesinler asla ayrışmayacağız, asla bölünmeyeceğiz, asla başkalaşmayacağız." diye konuştu.
Diğer ittifakın kurdukları birlikteliğe Cumhur İttifakı adını verdiğini kaydeden Torun, "Bizde milletle birlikte olduğumuz için, milletimizle birlikte olduğumuz için, onların bize verdiği talimat üzerine millet birlikteliğini kurduk. Ama bu millet birlikteliğine hakaret ederek dil uzatanlara buradan seslenmek istiyorum. Siz ne derseniz deyin biz bir milletiz ve millet olarak yaşamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Bu birlikteliğin Türkiye'nin ihtiyacı için kurulduğunu söyleyen Torun, şöyle devam etti:
"Biz bu ülkede ayrıya, gayrıya düşmeden yaşamak istiyoruz. Bu ülkenin kaynaklarını hep birlikte adaletli bir şekilde kullanmak istiyoruz. Amacımız bu millete hizmet etmek. Birileri bu süreç içerisinde, geldiğimiz noktada artık aklımızla alay eder hale geldi. Salatalık, domates kuyruğuna bile 'varlık kuyruğu' diyerek aklımızla alay ediyorlar. Bu ülke bir tarım ülkesiydi. Kendi kendine yeten dünyada yedi ülkeden biriydi. Birçok şeyin kuyruğunu yaşadık ama bu salatalık ve domates kuyruğunu bize de yaşattılar ya onlara helal olsun."
24 Haziran seçimlerinde birilerinin faiz ve enflasyon düşürülerek ülkenin rahatlayacağı vaadinde bulunduğunu söyleyen Torun, "O günden bu güne bir şey değişti mi? Bir şey değişti. Durumumuz daha da kötüleşti. Şimdi ne diyorlar, 1 Nisan
'dan sonra faizler düşecek, enflasyon düşecek. Artık bu gerçek olmayan sözlere inanmayacağız. Gerçek olan şu anda bizim yaşadıklarımız." şeklinde konuştu.
Torun, herkesten gerçekleri her yerde paylaşmalarını isteyerek, "Bizim tek amacımız birlikte kardeşçe yaşamak. Buna fırsat verirseniz 31 Mart akşamı inşallah Fatsa ve Ordu
'da da güzel şeyler olacak. 1 Nisan'da da inşallah martın sonu bahar diyoruz." ifadesini kullandı.
Fındık üreticisinin sorunlarının çözüm beklediğini dile getiren Torun, "Herkese gelince kaynak var ama benim fındıkçıya gelince kaynak bulamıyor. Maalesef her sene ürünümüzü yok pahasına satıyoruz." dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da doğup büyüdüğü Fatsa'da bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.
Ülkede beka sorununun olmadığını dile getiren Dervişoğlu, "Peki bu beka tehdidi nereden geliyor? Bu beka tehdidi kaybetme riskini gören iktidarın uydurduğu bir siyasi palavra olmaktan öteye gitmeyen bir itham ve iftiradır." değerlendirmesinde bulundu.
Türk milletinin zaten bakası tehdit altına girince vazifesini doğru şekilde yapmayı beceren ve millet olma vasfını ortaya koyabilen tarihi bir kökten geldiğini söyleyen Dervişoğlu, şöyle konuştu:
"Tehdit varsa bu millet de dimdik ayakta duracaktır. Ama olmayan bir tehdidi büyük bir tehdit ve tehlikeymiş gibi kamuoyunun gündemine taşıyıp bu aziz milletin moralini bozmaya da hiç kimsenin hakkı yoktur."
Torun ve Dervişoğlu, Fatsa programının ardından Ünye
, Perşembe
ilçelerinde de seçim merkezleri açılışlarına katıldı, esnafı ziyaret etti.
Seyit Torun, Cumhuriyet Halk Partisi, Fatsa, Torun, Politika
Kaynak: AA