Amacımız Gençlerimizi Geleceğe Daha Güçlü Hazırlamak"

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Amacımız, gençlerimizin gözündeki ışığı artırmak, onları geleceğe daha güvenle daha güçlü hazırlamak, eğitimi, sporu yaygınlaştırmak. İmkanlarımızı daha üst noktalara taşıdığımızda bunları gerçekleştireceğiz. İnşallah yarınlar çok güzel, çok aydınlık olacak." dedi.Mardin'deki temasları kapsamında Ömerli ilçesine geçen Bakan Kasapoğlu, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.Kasapoğlu, 17 yıldır bu kadim medeniyetin insanlarına hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Bundan sonra hizmet bayrağını çok daha yükseklere taşıyacaklarını, özellikle kadın ve gençlere yönelik tesislerin sayısını artıracaklarını kaydeden Kasapoğlu, Ömerli'den dünya çapında sporcular yetiştireceklerini belirtti.Kasapoğlu, ezan okunması üzerine konuşmasına bir süre ara vererek bekledi.Daha sonra konuşmasını sürdüren Kasapoğlu, "Ne diyor şair, 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' Rabb'im ezanlarımızı dindirmeye niyet edenlere, cüret edenlere hiçbir zaman fırsat vermesin." ifadelerini kullandı.Kasapoğlu, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2002'den beri sağlıktan, ekonomiye kadar her alanda önemli atılımlar gerçekleştirildiğini belirtti."Yarınlar çok güzel, çok aydınlık olacak"Son süreçte gelişen ve güçlenen Türkiye'den rahatsızlık duyanların olduğuna işaret eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Allah'a hamdolsun mücadelemizi başarıyla gerçekleştirdik. Ulaşım, sanayi, teknoloji ve her alanda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Her şey bu vatan, bu millet ve gençlerimiz için. Amacımız, gençlerimizin gözündeki ışığı artırmak, onları geleceğe daha güvenle daha güçlü hazırlamak, eğitimi, sporu yaygınlaştırmak; inşallah onlardan geleceğin bilim adamlarını, sporcularını, kültür, irfan sahibi nesillerini yetiştirmek. İmkanlarımızı daha üst noktalara taşıdığımızda bunları gerçekleştireceğiz. İnşallah yarınlar çok güzel, çok aydınlık olacak.""Bu ülkenin yarınlarıyla, gençlerin istikbaliyle oynadılar""Bölgede terör odaklı siyaset yapan, bu ülkenin oyuyla bu ülkeye ihanet edenlerin zulmünü herkes yaşadı ve gördü. Bu insanlara yol yapmakla, hizmet etmekle mükellef olanlar, yol yapmak yerine çukur kazdılar. O yolların altını mayınlarla, bombalarla döşediler. Bu ülkenin çocuklarının yarınlarıyla, gençlerin istikbaliyle oynadılar." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, görevlendirme yapılan belediyelerin hizmetlerine değindi.Kasapoğlu, "Hamdolsun son 2 yıldır, kayyum arkadaşlarımız icraatlarıyla, inşa süreçleriyle bu coğrafyayı, ilçelerimizi çok farklı noktalara taşıdı. Bu millete efendi olma anlayışıyla değil, hizmetkar olma anlayışıyla çalışacağız. Samimiyetle, gayretle, tevazu ile çalışacağız. Amacımız gençlerimizi yarınlara daha güçlü hazırlamak. Bu toplumun öncüsü olan kadınlarımız için de çalışacağız." diye konuştu.Görevlendirme yapılan belediyeyle ilçeye 5 spor tesisi kazandırdıklarını ifade eden Kasapoğlu, seçimin ardından kadınlar için fitness merkezi açacaklarını aktardı.Bakan Kasapoğlu, gençlerin, kadınların ve herkesin spor yapması için tesis inşasına devam edeceklerini belirterek, ilçede Bakanlık olarak bir de gençlik merkezi açacaklarını söyledi. Kasapoğlu, bu sayede Ömerli'nin gençleri, kadınları ve çocuklarının orada farklı branşlarda bilimden sanata, spordan edebiyata kadar eğitim göreceklerini, merkezin 7 gün 24 saat hizmet vereceğini vurguladı.İlçede yapılan havuzda "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ile herkese yüzme öğreteceklerini anlatan Kasapoğlu, yarının yüzme şampiyonlarının Ömerli'den de çıkacağını ifade etti."Kardeşliğimize hiçbir örgüt, hiçbir şebeke halel getirmeyecek"Herkesi kazanacaklarını, memleketin tüm kaynaklarının vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydeden Kasapoğlu, "Rabb'im hepimizi kardeş kıldı. Bu kardeşliğimize hiçbir örgüt, hiçbir şebeke halel getiremeyecek. Değerli kardeşlerim, siz emredeceksiniz, biz yapacağız. Biz size hizmet etmek için varız." diye konuştu.Ömerli Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Altındağ da yerel seçimlere az bir zaman kaldığını belirterek, "Hep birlikte Türkiye'yi tehdit edenleri sandığa gömeceğiz." dedi.Bakan Kasapoğlu'na Ömerli'deki ziyaretlerinde AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman ve İl Başkanı Faruk Kılıç da eşlik etti.