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"Amadeus Fan Club" konseri CRR'de müzikseverlerle buluştu

"Amadeus Fan Club" konseri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

13.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:52
" Fan Club" konseri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.
CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur'un yönettiği "Amadeus Fan Club ( Hayranları)" başlıklı konserde CRR Orkestrası'na klarnet sanatçısı Shirley Brill eşlik etti.
Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Klarnet Konçertosu"un yorumlandığı etkinlikte, Jacques Offenbach'ın "Orfeus Cehennemde Opereti Uvertürü", Pyotr İlyiç Çaykovski'nin, Mozart'ın Don Giovanni Operası'nın 100. yılı anısına bestelediği "Mozartiana Süiti" ve Francis Poulenc'in "Les Biches Orkestra için Bale Süiti" eserleri seslendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Amadeus, Mozart, Güncel

Kaynak: AA


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