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"Amadeus" için geri sayım…

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile 11 Ocak akşamı UNIQ İSTANBUL'da prömiyerini gerçekleştirecek olan "Amadeus" oyunu için geri sayım başladı…

09.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:00

11 ile 13 ve 27 Ocak'ta Uniq 'da saat 20.30'da seyircisiyle buluşacak olan ""un Ocak ayı biletleri şimdiden tükendi. Şubat biletleri ise satışta.

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği, başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz'ın (Costanze) paylaştığı oyun 35 kişilik dev bir kadrodan oluşuyor.

Kostümleri Nalan Alaylı tarafından hazırlanan "Amadeus"un, dönem makyajları ise Neriman Eröz'e ait.

12 kişilik koro ve 10 kişilik canlı orkestradan oluşan 35 kişilik dev kadrosuyla sezonun en ses getirecek prodüksiyonlarından biri olarak gösterilen "Amadeus", 18. Yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.


İstanbul, Amadeus, Güncel

Kaynak: Bültenler

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