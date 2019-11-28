Haberler » Güncel » 'Amadeus Mozart' Okan Bayülgen… - Haber

"Amadeus Mozart" Okan Bayülgen…

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile Ocak ayında prömiyerini gerçekleştirecek merakla beklenen "Amadeus" oyun afişi için objektif önüne çıkan Okan Bayülgen, herkesi şaşırttı.

28.11.2019 08:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:47

AFİŞ FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE HERKESİ ŞAŞIRTTI…

18. yüzyılda yaşayan ve dünya müzik tarihinin dehası olarak gösterilen Wolfgang Mozart'ı canlandıracak olan Okan Bayülgen, "Bir döneme damgasını vuran, 35 yıllık ömrüne 626 eser sığdıran, efsane bir müzisyeni canlandırmak inanılmaz heyecan verici" dedi…

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz (Costanze) paylaştığı Amadeus oyunun biletleri 2 Aralık Pazartesi Biletix üzerinden satışa çıkıyor.

35 kişilik dev kadrodan oluşan "Amadeus"un kostümleri Nalan Alaylı tarafından hazırlanırken, dönem makyajları ise Neriman Eröz'e ait…

Kalabalık oyuncu kadrosu, 12 kişilik koro ve 10 kişilik canlı orkestradan oluşan 35 kişilik dev kadrosuyla sezonun en ses getirecek prodüksiyonlarından birisi olarak gösterilen ''Amadeus", 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.

1984 yılında Milos Forman'ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan Amadeus sinema tarihinin kült filmleri arasında da yerini alırken "En İyi Film" ve "En İyi Uyarlama" dahil olmak üzere toplam 8 dalda Oscar kazandı.


Wolfgang Amadeus Mozart, Okan Bayülgen, Amadeus, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
09:36 Hakkari içişleri bakanlığı hakkari'de 2 jandarma, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu-2
09:36 İndirme yazılımı, kullanıcı bilgisine odaklanıyor
09:35 Öksüz kalan kuzu "anne, anne" diye meliyor
09:33 Lionel Messi bir rekora daha imza attı!
09:31 Polonya'da hasta tilki, alışveriş merkezine girdi
09:31 Vali Çağatay'dan 'halk' toplantısı
09:26 Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, hırsızlık yaparken yakalandı
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 jandarma personeli yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu
09:14 Arnavutluk'a giden Kadir İnanır, 6.3'lük depreme yakalandı
09:02 Dipsiz Göl, Bakanlığı harekete geçirdi! Define aramak için ÇED uygunluğu kontrol edilecek
08:41 2020 yılı bütçesi 2 milyar 980 milyon TL olan İETT, 3 yeni alanda atılım yapacak
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
16:50 Rusya'da verimi artırmak için ineklere sanal gerçeklik gözlüğü takılmaya başlandı
10:46 Gelin-kaynana kendi işlerinin patronu oldu
28.11.2019 09:37:15