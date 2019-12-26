Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği, başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz'ın (Costanze) paylaştığı oyunun afiş fotoğraf çekimleri geçtiğimiz günlerde yapıldı.

Kostümleri Nalan Alaylı tarafından hazırlanan, dönem makyajları ise Neriman Eröz'e ait olan afiş çekimi, ön hazırlıklarıyla birlikte yaklaşık 10 saat sürdü…

12 kişilik koro ve 10 kişilik canlı orkestradan oluşan 45 kişilik dev kadrosuyla sezonun en ses getirecek prodüksiyonlarından biri olarak gösterilen "Amadeus", 18. Yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.