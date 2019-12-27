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Aman Reis Duymasın ekibinden Rotterdam çıkartması

Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Tan'ın oturduğu 'Aman Reis Duymasın' filminin Rotterdam galası Rotterdam Pathe Kuip'de yapıldı.

27.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:19 Aman Reis Duymasın ekibinden Rotterdam çıkartması

Oyuncular, filmin gösterime girdiği 3 ayrı sinema salonunda film öncesi seyirciler ile buluştular.

"Aman Reis Duymasın"a gösterdikleri ilgiden dolayı seyircilere teşekkür eden oyuncular, 'da Türk seyircisinin karşısında olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Oyuncular, konuşmalardan sonra seyirci ile selfi çektiler.

Filmin Konusu:

Yeraltı dünyasının en güçlü isimleri bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Kadınlı erkekli bu renkli kadro daha deniz otobüsünden iner inmez tatilin beklentilerinin dışında olacağını anlayarak İstanbul'a dönmek yerine devam etme kararı alırlar. Yönettikleri bu büyük dünyanın tam zıttında küçücük bir sahil kasabasında şok üstüne şok yaşarlar. Tek dilekleri bu skandalı Reis Hızır Çakırbeyli'nin (Oktay Kaynarca) duymamasıdır.


Oktay Kaynarca, Hollanda, Güncel

Kaynak: Bültenler

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