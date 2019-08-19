Aman Reis Duymasın Filmi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yeraltı dünyasının en ünlü isimleri, eşleriyle sessiz bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Deniz otobüsünden iner inmez beklenmedik olaylarla karşılaşır, fakat inatla tatillerine devam ederler. Yönettikleri büyük dünyaların tam zıddı olan küçük bir tatil kasabasında başlarına gelmeyen kalmaz. Maceranın sonunda kendilerini kodeste bulurlar. Bu büyük mafyaların ve eşlerinin en büyük korkusu, skandalları büyük reis Hızır Çakırbeyli’nin duymasıdır.Yönetmen:
Onur TanSenaryo:
Bahadır ÖzdenerOyuncular:
Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ, Emir Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen, Sevil Akı, Tevfik Erman Kutlu, Ömer Kurt, Bekir Çiçekdemir, Sabahattin Yakut, Berna Üçkaleler, Ezgi EsmaFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Aman Reis DuymasınYapımcı Firma:
SinehaneYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
13.12.2019Aman Reis Duymasın Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.