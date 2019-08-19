Aman Reis Duymasın Filmi

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yeraltı dünyasının en ünlü isimleri, eşleriyle sessiz bir yaz tatiline çıkmaya karar verirler. Deniz otobüsünden iner inmez beklenmedik olaylarla karşılaşır, fakat inatla tatillerine devam ederler. Yönettikleri büyük dünyaların tam zıddı olan küçük bir tatil kasabasında başlarına gelmeyen kalmaz. Maceranın sonunda kendilerini kodeste bulurlar. Bu büyük mafyaların ve eşlerinin en büyük korkusu, skandalları büyük reis Hızır Çakırbeyli’nin duymasıdır.Onur TanBahadır ÖzdenerOzan Akbaba, Mustafa Üstündağ, Emir Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen, Sevil Akı, Tevfik Erman Kutlu, Ömer Kurt, Bekir Çiçekdemir, Sabahattin Yakut, Berna Üçkaleler, Ezgi EsmaKomediAman Reis DuymasınSinehane2019TürkiyeTürkçeTME (The Moments Entertainment)13.12.2019