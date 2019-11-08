Haberler » Güncel » 'Aman Reis Duymasın' filminden ilk fragman - Haber

"Aman Reis Duymasın" filminden ilk fragman

Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği "Aman Reis Duymasın" filminin ilk fragmanı dijital platformlardaki yerini aldı.

08.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:24
Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği "Aman Reis Duymasın" filminin ilk fragmanı dijital platformlardaki yerini aldı.
Geniş bir hayran kitlesine sahip olan televizyon dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" kadrosunun yeni maceralarına odaklanan filmin yapımcılığını, Sinehane üstleniyor.
Komedi türündeki filmin oyuncuları arasında Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen, Sevil Akı, Tevfik Erman Kutlu, Ömer Kurt, Bekir Çiçekdemir, Sabahattin Yakut, Berna Üçkareler ve Ezgi Esma Kürklü yer alıyor.
Sinemaseverlerle 13 Aralık'ta buluşacak "Aman Reis Duymasın"ın konusu özetle şöyle:
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bulunan yeraltı dünyasının en ünlü isimleri, eşleriyle sessiz bir yaz tatiline çıkmaya karar verir. Deniz otobüsünden iner inmez beklenmedik olaylarla karşılaşır, fakat inatla tatillerine devam ederler. Yönettikleri büyük dünyaların tam zıddı olan küçük bir tatil kasabasında başlarına gelmeyen kalmaz. Maceranın sonunda kendilerini hapishanede bulurlar. En büyük korkuları, skandalları büyük reis Hızır Çakırbeyli'nin duymasıdır."

Mustafa Üstündağ, Savaş Özdemir, Hakan Karsak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:43   Konyaaltı Belediyesi fasulye hasatı yaptı
15:43   Lösemili çocuklar için maske takıp pazaryerinde dolaştılar
15:44   Otizm ve down sendromlu çocuklar "Aksaray'a sessiz kalma" diye haykırdı
15:48   İtalya'da rahip, küçük kızı tacizden tutuklandı
15:42   Sivas'ta metruk binalar binalar yıkılıyor
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:48:52