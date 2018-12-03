Aman Union Yıllık Genel Toplantısı Kahire'de Yapılacak

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:30



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:30

Türk Eximbank'ın Genel Sekretarya görevini yürüttüğü İslam Ülkeleri İhracat Destek Kuruluşları Birliği'nin (Aman Union) Yıllık Genel Toplantısı Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilecek.Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'ın 2018 yılı başından bu yana Genel Sekreterlik görevini yürüttüğü Aman Union'ın 9. Yıllık Genel Toplantısı, 3-5 Aralık'ta Türk Eximbank süpervizörlüğü ve Mısır'ın resmi ihracat destek kuruluşu ECGE'nin ev sahipliğinde Kahire'de yapılacak.Organizasyon kapsamında Birliğin 17. İcra Kurulu Toplantısı ile Genel Kurul Toplantısı da gerçekleştirilecek.Toplantıda güncel finansal konjonktüre paralel olarak, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'nde (MENA) politik riskler ve ekonomik görünüm", "İhracat Kredi Kuruluşlarının kamu-özel ortaklıklarında (PPP) rolü" ve "Veri temelli dönüşümün küresel ticaret ve ihracat destek kuruluşlarının faaliyetlerine etkileri" konulu üç oturumun yanı sıra "KOBİ'lerin desteklenmesinde finansal çözümler" başlıklı bir panel gerçekleştirilecek.Türk Eximbank'ın kurucu ve daimi İcra Kurulu üyesi olduğu Birlik, İslam ülkelerinin hem birbirleriyle hem de diğer ülkelerle ticaret hacminin artırılması ve bölgeye daha çok yatırım çekilmesini teminen üye kuruluşlar arasındaki iş birliği olanaklarının artırılmasını hedefliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Aman Union kapsamında yürütülen faaliyetlere büyük önem verdiklerini belirterek, "Yaklaşık bir yıldır Genel Sekretarya görevini Türk Eximbank'ın üstlenmiş olduğu Birliğe bu dönemde kazandırılan yeni üyelerin de dahil olacağı geniş katılımlı organizasyonlar vasıtasıyla Birliğin görünürlüğü ve bilinirliğinin artırılarak bölge coğrafyasında ekonomik iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar devam edecek." ifadesini kullandı.