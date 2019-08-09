Haberler» Güncel» Haber

Amanos Dağı'nda toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu

OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristler tarafından kullanıldıkları değerlendirilen toprağa gömülü malzemeler bulundu.

09.08.2019 12:34 Amanos Dağı'nda toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu
OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristler tarafından kullanıldıkları değerlendirilen toprağa gömülü malzemeler bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ve özel harekat timleri, Amanos bölgesinde, 'terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin önlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik' operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bu amaçla Küllü Köyü Ericek Mevkii sınırları içerisinde yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldıkları değerlendirilen toprağa gömülü malzemeler bulundu. Çevre güvenliği alınarak yapılan incelemede, toprak altından 20 kilogram ayçiçek yağı, 100 metre naylon ip ile çok sayıda çikolata ve 10 adet boş çuval çıktı.
Delil niteliği taşıyan malzemelerden bazıları, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda muhafaza altına alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise imha edildi. Soruşturma  sürüyor.



Amanos Dağı, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:16   DenizBank'tan ağustos ayına özel kampanyalar
13:14   Başkan Yavaş: "Yapacağımız hizmetlerde hep ilk olacağız"
13:14   Servis minibüsünün çarptığı Özlem, öldü (2)
13:14   Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
13:13   HATAY REYHANLI'DAKİ MÜHİMMAT DEPOSUNDA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
13:12   Sultanbeyli Çevre Gönüllüleri ilk etkinlikte buluştu
13:12   Kurban pazarlarındaki fiyatlardan üretici de tüketici de memnun