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Amanos Dağları'nda sonbahar manzaraları

Amanos Dağları'nda sonbahar manzaraları Yeşilin her tonunun sarı, kırmızı ve turuncu ile buluştuğu kayın ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturuyorHATAY - Kahramanmaraşın Ahir dağının güneyinden başlayıp Osmaniye boyunca uzanıp Hatay'da Asi Nehrinin Akdeniz'e döküldüğü Samandağı deltasında...

13.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:21
Amanos Dağları'nda sonbahar manzaraları
Yeşilin her tonunun sarı, kırmızı ve turuncu ile buluştuğu kayın ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturuyor
HATAY - Kahramanmaraşın Ahir dağının güneyinden başlayıp boyunca uzanıp Hatay'da Asi Nehrinin 'e döküldüğü Samandağı deltasında son bulan Amanos Dağları'nın sonbahar manzaraları görenleri hayran bırakıyor.
Güneşli güzel günlerin hüküm sürdüğü bugünlerde Amanos Dağları'nın sonbahar mevsiminde rengarenk görüntüleri doğa severleri kendine çekiyor. Amanos Dağlarının turuncu renklerinin yoğun olduğu Osmaniye Düziçi bölgesi Dumanlı Yaylası hafta sonu ziyaretçi akınına uğruyor. Sonbahar fotoğrafçılığı için en uygun bölgelerden olan Dumanlı Yaylası kayın ormanları ile ziyaretçilerini karşılıyor. Yeşilin her tonunun sarı, kırmızı ve turuncu ile buluştuğu kayın ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturuyor.
Dumanlı Yaylasının dokusunda köknar, sedir ve ardıçların yanı sıra özellikle sonbaharda büyüleyici renkler sergileyen meşe ağaçları da yer alıyor. Fotoğraf, dağcılık ve doğa sporlarının gerçekleştirilmesine imkan sağlayan doğal bir yapıya sahip bölge, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgede bulunan Sabunlu Şelalesi de ziyaretçi akınına uğrayan önemli noktalardan biri.
Amanos Dağları'nda sonbahar manzaraları

Amanos Dağları, Osmaniye, Akdeniz, Genel

Kaynak: İHA


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