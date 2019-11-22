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Amanos Dağları'ndaki İdilli Vadisi'nde sonbahar güzellikleri

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan İdilli Vadisi, sonbaharın güzelliklerini yansıtıyor.

22.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:23Amanos Dağları'ndaki İdilli Vadisi'nde sonbahar güzellikleri
'in İslahiye ilçesinde bulunan İdilli Vadisi, sonbaharın güzelliklerini yansıtıyor.
İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta Amanos Dağları eteklerindeki İdilli Mahallesi'ni içine alan vadideki bitki örtüsü sonbahar ile farklı renklere büründü.
Vadideki yol ve dereye dökülen yapraklarla oluşan renk cümbüşü görenleri hayran bırakıyor. Doğa gezginleri, fotoğrafçılar ve kent hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenler geldikleri vadide yürüyüş yaparak sonbaharın keyfini çıkarıyor.
Yaz aylarında piknikçilerin gözdesi olan vadi, sonbaharda da göz kamaştırıcı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor.
Bölgeye gelenler, akan suyun şırıltısı, sararan ağaç yaprakları ve yere dökülmüş yaprakların hışırtılı sesleri arasında yürüyüş yapıyor.

Amanos Dağları, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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