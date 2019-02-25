Amanos Dağlarının En Yüksek Zirvesine Yürüdüler

Kaynak: DHA

OSMANİYE Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) tarafından, Amanos dağlarının en yüksek zirvesi olan Düldül Dağına, kar yürüyüşü etkinliği düzenlendi.Bu yıl şehitler anısına 2'ncisi yapılan kış zirve faaliyetine 44 kişi katıldı. Genellikle orta zorluk derecesindeki yaklaşık 12 kilometrelik dik parkur içeren faaliyet, çok fazla çığ riski olduğu için her zaman kullanılan rota değiştirilerek küçük zirve faaliyeti şeklinde 6 saatte tamamlandı. Araçlarla Çağşak Yaylası mevkiine gelen katılımcılar, tırmanış için gerekli malzemelerle birlikte, kar kalınlığının zaman zaaman 2 metreyi bulduğu parkuru yürüyerek tamamladı. 2 bin 274 rakımlı zirvenin yamaçlarına ulaşan ekip, burada Düldül Dağının eşsiz manzarası izleyip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Türk bayrağı açan katılımcılar, şehitler anısına saygı duruşunda bulunup, istiklal marşı okudu. Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık Eğitmeni ve ODAK Sekreteri Yücel Erdoğan, bu yıl şehitler anısına Osmaniye'nin en yüksek dağına gerçekleştirilen zirve tırmanışı ve kar yürüyüşü etkinliğinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Yücel Erdoğan, en önemli kurallarının, grup birliğine uymak, doğaya sadece ayak izimizi bırakmak ve dönüşte sadece çekilen fotoğraf ve videolarla dönmek olduğunu sözlerine ekledi. Düldül Dağı zirve tırmanışı faaliyeti sonrasında, doğa sporcuları, Düziçi Karasu şelalesini de gezdi. - Osmaniye