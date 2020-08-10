Amanos eteklerinde boz Antep fıstığı hasadı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Amanos Dağı eteğindeki 2 bin 245 dekar alanda, baklavada kullanılan boz Antep fıstığının hasadı yapılıyor.

Amanos Dağı eteğindeki, Kayabaşı, Hasanlök, Boğaziçi ve Yeşilyurt mahallelerinde, sabahın erken saatlerinde sarp yamaçlardaki arazilerde yetişen Antep fıstığının hasadında onlarca işçi hummalı biçimde çalışıyor.

Hasadın sürdüğünü belirten üretici Yakup Koç, boz Antep fıstığında verimin yüksek olduğunu ancak düşük fiyatın üreticiyi üzdüğünü ifade etti.

Koç, Kayabaşı ve Hasanlök mahallelerinde rekoltenin ortalama 500 ton civarında ve Amanos Dağı eteğinde yetişen fıstığın kalitesinin çok iyi olduğunu belirtti.

Her fıstık ağacından 25-30 kilogram ürün alındığını vurgulayan Koç, "Geçen yıl kilogramı 20-25 liraya giden fıstığın bu yıl 15 lira civarında olması üzücü. Yetkilerden üreticiler olarak yeni fiyat düzenlemesi yapılmasını istiyoruz. Tarlada 15 liradan alınan fıstık marketlerde 120 liraya satılıyor." dedi.