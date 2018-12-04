Amanoslar'da 15 Kilo Patlayıcı, 20 Kilo Amonyum Nitrat Ele Geçirildi

04 Aralık 2018 Salı 15:16



04 Aralık 2018 Salı 15:16

Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerinde sürdürülen operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü 15 kilo A-4 plastik patlayıcı ile 20 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 3 noktada toprağa gömülü vaziyette jelikan bidon içerisinde 15 kilo dinamitle güçlendirilmiş A-4 plastik patlayıcı, 20 kilo mazotla güçlendirilmiş amonyum nitrat, 20 adet pil, 2 adet radyo, 4 adet uyku tulumu, 50 kilo un, 50 kilo şeker, 20 kilo çay ile birlikte çeşitli miktarlarda gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda tahkikat başlatıldı. - OSMANİYE