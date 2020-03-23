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Amanoslar'da büyük operasyon

Osmaniye'de Amanoslar bölgesinde yapılan operasyonda, terör örgütüne ait içerisinde yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeleri bulunan 3 sığınak ortaya çıkarıldı.

23.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:02
Amanoslar'da büyük operasyon

Osmaniye 'de Amanoslar bölgesinde yapılan operasyonda, terör örgütüne ait içerisinde yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeleri bulunan 3 sığınak ortaya çıkarıldı.


Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanoslar bölgesinde 300 Jandarma Komando Özel Harekat ve komando timinin katılımı ile yapılan operasyonda bölücü terör örgütünün kullandığı 3 sığınak bulundu. Sığınaklar içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi, dijital malzeme, patlayıcı yapımında kullanılan elektrik gereçleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli tahkikata başlandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler : Amanoslar, Osmaniye, 3. Sayfa

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