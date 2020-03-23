Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Amanoslar'da büyük operasyon...3 sığınak ortaya çıkarıldı - Haberler

Amanoslar'da büyük operasyon...3 sığınak ortaya çıkarıldı

Amanoslar'da büyük operasyon...3 sığınak ortaya çıkarıldı Jandarma Komando Özel Harekat ve Komando timlerinin katıldığı operasyonda terör örgütünün kullandığı 3 sığınak ortaya çıkarıldı Osmaniye'de Amanoslar bölgesinde yapılan operasyonda, terör örgütüne ait içerisinde yaşam ve patlayıcı...

23.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:38
Amanoslar 'da büyük operasyon...3 sığınak ortaya çıkarıldı
Jandarma Komando Özel Harekat ve Komando timlerinin katıldığı operasyonda terör örgütünün kullandığı 3 sığınak ortaya çıkarıldı
OSMANİYE - Osmaniye'de Amanoslar bölgesinde yapılan operasyonda, terör örgütüne ait içerisinde yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeleri bulunan 3 sığınak ortaya çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanoslar bölgesinde 300 Jandarma Komando Özel Harekat ve komando timinin katılımı ile yapılan operasyonda bölücü terör örgütünün kullandığı 3 sığınak bulundu. Sığınaklar içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi, dijital malzeme, patlayıcı yapımında kullanılan elektrik gereçleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli tahkikata başlandı. Amanoslar’da büyük operasyon...3 sığınak ortaya çıkarıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Amanoslar, Jandarma, Komando, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Amanoslar'da büyük operasyon...3 sığınak ortaya çıkarıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:03: KKTC Dışişleri Bakanı Özersay euronews'e konuştu: Karantinadaki 750'ye yakın turist ülkelerine döndü - Haberler 19:02: Guterres euronews'e konuştu: Koronavirüsle mücadelede birleşilmezse milyonlarca kişi ölebilir - Haberler 19:02: Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Haberler 19:01: ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor - Haberler 19:00: Koronavirüs salgını: Havaların ısınması yeni koronavirüsü öldürecek mi? - Haberler 17:46: İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 15:06: Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu - Haberler 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı 16:55: Belediye Başkanı açıkladı! İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata