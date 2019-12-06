Haberler » Güncel » Amanoslar'da EYP patladı: 3 asker yaralı - Haber

Amanoslar'da EYP patladı: 3 asker yaralı

Hatay'da Amanos Dağlarında arazi arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 asker yaralandı.

06.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:36
'da Amanos Dağlarında arazi arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin Amanos Dağlarının ilçesine bağlı Mahallesi, Değirmendere Yaylasında yaptığı arazi arama tarama faaliyeti sırasında daha önceden tuzaklanmış EYP infilak ettirildi. Patlamada 3 asker yaralandı.
Yaralı askerler ambulanslar ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden ikisinin durumun ağır olduğu öğrenildi.
İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, hastaneye gelerek yaralı askerler hakkında bilgi aldı. Bu sırada vatandaşlar Kaymakam Yönden'e "Askerimiz iyi mi" diye sordu. Kaymakam Yönden ise "İyi" karşılığını verdi. Kaymakam Yönden, basın mensuplarına da yaralı askerlerin sağlık durumuyla ilgili olarak "Sıkıntı yok" dedi.
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.
(Ahmet Seher - Ferit Savaş/İHA)
Amanoslar'da EYP patladı: 3 asker yaralı

İskenderun, Sarıseki, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:56 Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı - Haber
12:56 Asya Kalkınma Bankası'ndan Pakistan'a 1.3 milyar dolar acil kredi - Haber
12:56 Amanos Dağları'nda EYP patlaması sonucu 3 asker yaralandı - Haber
12:51 İran'da otobüs koltuklarının yolculara satılacak - Haber
12:51 Tatbikat gerçeğini aratmadı - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Iğdır'ı Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
6.12.2019 12:57:31