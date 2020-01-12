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Amanoslar'da "Kapan-2 Operasyonu" başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Hatay'ın Amanoslar bölgesinde 585 personelin katılımıyla "Kapan-2 Operasyonu" başlatıldı.

12.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:21
İçişleri Bakanlığı tarafından 'ın bölgesinde 585 personelin katılımıyla "Kapan-2 Operasyonu" başlatıldı.
İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığınca yeni yılla birlikte başlatılan "Kapan" operasyonları çerçevesinde Hatay'da "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı. Bölücü terör örgütüne büyük darbe vurarak eylem yapamaz hale getiren "Kıran" operasyonlarının devamında kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, teröristlerin barınma alanları arasında geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek amacıyla Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen başlatılan operasyonda, Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat timlerinin yanı sıra Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel (38 operasyonel tim) görev alıyor. Operasyon çerçevesinde bölücü terör örgütüne ait 3 odalı bir sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 depo tespit edildi. Sığınak ve depolarda ele geçirilen bir adet patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi yerinde imha edildi. "Kapan-2 Operasyonu"nda sığınakların etrafında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde kapsamlı arama çalışmalarına devam ediliyor.
İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele harekatının her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar Türk halkının yoğun desteğiyle kararlı şekilde devam edeceğini bildirdi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Amanoslar'da

Amanoslar, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA


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