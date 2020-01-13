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Amanoslar'da 'Kapan-2 operasyonu' sürüyor

HATAY'ın Amanos Dağları'nda geçen ay PKK'lı teröristlere ait 9 depo ve 3 sığınak bulunmasının ardından başlatılan 'Kapan-2 operasyonu' zorlu coğrafya ve iklim şartlarına karşın aralıksız sürdürülüyor.

13.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:54Amanoslar'da 'Kapan-2 operasyonu' sürüyor

HATAY'ın Amanos Dağları'nda geçen ay PKK'lı teröristlere ait 9 depo ve 3 sığınak bulunmasının ardından başlatılan 'Kapan-2 operasyonu' zorlu coğrafya ve iklim şartlarına karşın aralıksız sürdürülüyor.

Bölgede kanlı ve sansasyonel eylemlerle 30'u aşkın sivil, asker, polis ve korucuyu şehit eden PKK'lılara yönelik geçen yıl yapılan operasyonlarda 29 terörist öldürüldü, bu sayı ile 'da 1992'den buna yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 250'ye ulaştı. Bölgede aramama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı timleri,18 Aralık'tan  'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz-69' operasyonu başlattı. Amanoslar'da 2017'nin ağustos ayında şehit olan Abdullah Akdeniz'in adı verilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 9 depo ve 3 adet sığınak saptandı. Sığınaklarının birinin 6 odalı ve 6 katlı olduğu ortaya çıktı.

YENİ OPERASYON

İçişleri Bakanlığı, bu gelişmelerin ardından geçen günlerde Amanoslar'da  585 personelin katılımıyla 'Kapan-2 operasyonu' başlattı. Bölücü terör örgütüne büyük darbe vurarak eylem yapamaz hale getiren 'Kıran' operasyonlarının devamında kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, teröristlerin barınma alanları arasında geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek amacıyla başlatılan operasyona Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 585 personel görev aldı. Bölücü terör örgütünün kullandığı 3 odalı bir sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 deponun saptandığı operasyon Amanoslar'da koordineli olarak sürdürülüyor.



Amanos Dağları, Amanoslar, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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