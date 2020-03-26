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Amanoslar'da PKK'lıların kullandığı sığınak bulundu

OSMANİYE'de Amanoslar bölgesinde terör örgütü PKK'lılar tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak bulundu.

26.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:51
Amanoslar'da PKK'lıların kullandığı sığınak bulundu

OSMANİYE'de Amanoslar bölgesinde terör örgütü PKK'lılar tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak bulundu. Sığınakta patlayıcı madde yapımında kullanılan düzenek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı özel harekat ve komando timlerinin Amanos Dağları kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınak tespit edildi. Gerekli çevre güvenliği alınarak sığınakta yapılan aramada, patlayıcı madde yapımında kullanılan düzenek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, geri kalanlar ise imha edildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde operasyonların aralıksız ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. ?


Kaynak: DHA

Etiketler: Amanoslar, Osmaniye, PKK, Güncel

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