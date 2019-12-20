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Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu

HATAY'ın Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlere ait 9 depo ve 3 sığınak bulundu.

20.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:05 Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu

HATAY'ın Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlere ait 9 depo ve 3 sığınak bulundu. Sığınağın birinin 6 odalı ve 6 katlı olduğu ortaya çıktı.

Bölgede kanlı ve sansasyonel eylemlerle 30'u aşkın sivil, asker, polis ve korucuyu şehit eden PKK'lılara yönelik geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlarda 29 terörist öldürüldü, bu sayı ile 'da 1992'den buna yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 250'ye ulaştı. Bölgede ama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı timleri,18 Aralık'tan  'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz-69' operasyonu başlattı. Amanoslar'daki operasyonlarda 2017'nin ağustos ayında şehit olan Abdullah Akdeniz'in adı verilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen 9 depo ve 3 adet sığınak saptandı. Sığınaklarının birinin 6 odalı ve 6 katlı olduğu ortaya çıktı.

YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Depo ve sığınaklarda yapılan aramada ise 1 büyük telsiz, 1 akü, 1 akümülatör, 1 EYP anahtarı, 50 metre EYP kablosu, 50 metre fünye takılı EYP kablosu, 60 metre sarı renkli saniyeli fitil, 1 DVD oynatıcı, 1 kırılmış tablet, 2 teyp kaseti, 70 büyük boy pil, 5 pil bloğu, 150 sayfalık içerisi yazılı defter, 0,5 litre asit, 2 radyo, 80 metre elektrik kablosu, 1 katalitik soba, çok miktarda yiyecek, giyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların azim ve kararlılık içerisinde devam edeceği kaydedildi.



Amanos Dağları, Amanoslar, Hatay, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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