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Amanoslar'da PKK sığınağı ve erzak deposu bulundu

Osmaniye'de Amanos dağları eteklerinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü çok miktarda yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ve mühimmat ele geçirildi.

17.10.2019 16:26Amanoslar'da PKK sığınağı ve erzak deposu bulundu
Osmaniye'de Amanos dağları eteklerinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü çok miktarda yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ve mühimmat ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Harekat Timleri ve komandolar tarafından Amanos dağları eteklerinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında toprağa gömülmüş şekilde çok miktarda yaşam malzemesi, tıbbi malzeme, mühimmat ve dijital örgütsel malzeme ele geçirildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi. - OSMANİYE

Osmaniye, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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