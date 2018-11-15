Amanoslar'da PKK'ya Ait, Toprağa Gömülü 11 Tüp Bulundu

15 Kasım 2018 Perşembe 18:29



15 Kasım 2018 Perşembe 18:29

OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK'lı teröristlerce kullandığı değerlendirilen, toprağa gömülü vaziyette 11 büyük mutfak tüpü, çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi, kullandığı mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Operasyonlarda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen dört farklı bölgede, toprağa gömülü vaziyette, 1 adet telsiz, 44 adet büyük pil, 11 adet büyük mutfak tüpü ile mutfak araç ve gereçleri ile bu malzemelere ek olarak çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri ele geçilirdi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.- Osmaniye