Amanoslarda 8 Kilo Tnt ve 6 Kilo Amonyum Nitrat Ele Geçirildi

OSMANİYE'de, Amanos Dağları
eteklerinde sürdürülen operasyonlarda, PKK
'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü 8 kilo TNT patlayıcı ile 6 kilo amonyum nitrat ele geçirildi. Osmaniye
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Amanos Dağları eteklerinde yürüttüğü operasyonlar sırasında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü 8 kilo TNT patlayıcı, 6 kilo amonyum nitrat ve 3 elektrikli fünye buldu. Ele geçirilen patlayıcı ve amonyum nitratın PKK'lı teröristlere ait olduğunun değerlendirildiği bildirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.
- Osmaniye
Amanos Dağları,Osmaniye
22 Kasım 2018 Perşembe 10:23