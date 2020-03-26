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Amanoslarda PKK'ya ait sığınak bulundu

Amanoslarda PKK'ya ait sığınak bulundu Amanoslar dağları bölgesinde yapılan operasyonda, terör örgütüne ait içerisinde yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeleri bulunan 1 sığınak ortaya çıkarıldı.

26.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:48
Amanoslarda PKK'ya ait sığınak bulundu
OSMANİYE - Amanoslar dağları bölgesinde yapılan operasyonda, terör örgütüne ait içerisinde yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeleri bulunan 1 sığınak ortaya çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanoslar bölgesinde, Jandarma Komando Özel Harekat ve komando timlerinin katıldığı operasyonda, bölücü terör örgütünün kullandığı tespit edilen sığınaklar içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ve patlayıcı madde yapımında kullanılan elektrik malzemeleri ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlandığı bildirildi. Amanoslarda PKK’ya ait sığınak bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler: Amanoslar, PKK, Yerel

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Amanoslarda PKK'ya ait sığınak bulundu

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